A30: Vollsperrung an diesem Sonntag

Wegen der Entschärfung eines Blindgängers muss die Autobahn Westfalen die A30 am Sonntag, 28. November, zwischen den Anschlussstellen Gohfeld und Bad Oeynhausen-Nord in beide Fahrtrichtungen komplett sperren.

Wegen einer Bombenentschärfung ist die A30 zwischen Bad Oeynhausen und Löhne an diesem Sonntag gesperrt.

Der Aufbau der Verkehrsführung beginnt laut Autobahn Westfalen um 10 Uhr mit der Vollsperrung ab der Anschlussstelle Gohfeld in Fahrtrichtung Hannover. Die Vollsperrung ab der Anschlussstelle Bad Oeynhausen-Nord in die Gegenrichtung soll von spätestens 13 Uhr an eingerichtet sein.

Dies gelte auch für die Sperrung der Zufahrt von der A2 aus Fahrtrichtung Hannover kommend auf die A30 in Fahrtrichtung Osnabrück. Nach erfolgreicher Entschärfung des Blindgängers werde die Strecke wieder freigegeben.

Aufgrund des laut Autobahn Westfalen geringen Vorlaufs konnte keine Umleitung ausgeschildert werden. Deshalb wird der Fernverkehr um großräumige Umfahrung gebeten.

In Richtung Osnabrück gelingt dies ab dem Kreuz Bad Oeynhausen über die A2 bis zum Kreuz Bielefeld und dann über die A33 bis zum Kreuz Osnabrück-Süd. Zudem besteht die Möglichkeit aus Fahrtrichtung Hannover auf der A2 bis zur Anschlussstelle Vlotho-West und von dort über die B611 zur A30-Anschlussstelle Gohfeld zu fahren.

In Fahrtrichtung Hannover gelten dieselben Umleitungsstrecken in umgekehrter Abfolge.