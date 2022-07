A33-Abfahrt Paderborn-Sennelager: Lkw-Falle soll entschärft werden

Paderborn-Sennelager

Und schon wieder ist es an dieser Stelle passiert: Die A33-Abfahrt in Paderborn-Sennelager hat sich zur Lkw-Falle entwickelt. Am Mittwochabend kippte dort schon wieder der Anhänger eines Lastwagens um, der dort abbiegen wollte.

Von Jörn Hannemann und Ingo Schmitz