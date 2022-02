A33-Auffahrt in Paderborn-Sennelager wird gesperrt

Paderborn

Die Autobahn Westfalen GmbH schneidet auf der A33 in Fahrtrichtung Bielefeld in der Anschlussstelle Paderborn-Sennelager Bäume und Sträucher zurück. Dafür muss die Auffahrt auf die Autobahn am Mittwoch, 16. Februar, von 9 bis 15 Uhr gesperrt werden, teilt das Unternehmen mit.