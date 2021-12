A33-Bau war der Kampf seines Lebens

Jahrzehntelang hat er die Politik in Steinhagen und im Kreis Gütersloh mitbestimmt, war ein vehementer Streiter für den A33-Lückenschluss: Harald Vosshall. Am 25. November ist er im Alter von 88 Jahren verstorben.

Als sehr geradlinig bezeichnet Steinhagens Alt-Bürgermeister Klaus Besser (SPD) den Mann, der über viele Jahre UWG-Fraktionsvorsitzender war: „ein großer Demokrat“. Herbert Mikoteit (CDU) hat mit Harald Vosshall Seite an Seite Politik in der damaligen bürgerlichen Mehrheit gemacht: „Er war ein ehrlicher und aufrichtiger Mann, der mit seiner Haltung nicht hinter dem Berge hielt“, beschreibt Mikoteit ihn. In Erinnerung werde ihm auch bleiben, dass Harald Vosshall seine politischen Partner durchaus mit neuen Ideen erstaunte. Und das mitunter kurz vor Toresschluss, wenn in der CDU-Fraktion bereits alle Entscheidungen gefallen waren.