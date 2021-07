A44-Auffahrt wird Montag gesperrt

Sie soll im Zuge der Sanierungsarbeiten zwischen Breuna und Diemelstadt ebenfalls erneuert werden. Bis 14. August sollen diese Arbeiten andauern. Die Umleitungsbeschilderung wird bereits an diesem Wochenende aufgebaut, so dass die Vollsperrung am Montagmorgen in Kraft tritt, berichtet Joachim Schmidt, Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Auf der Autobahn selbst kommen die Arbeiten ebenfalls voran. Die Asphaltschichten wurden bereits vollständig aufgenommen. Derzeit wird die vorhandene Verfestigung aufgefräst und die Frostschutzschicht erneuert. Die Herstellung der Sammelrohrleitung im Seitenstreifen sei bereits abgeschlossen. Die neuen Dränageleitungen würden momentan hergestellt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar