Aaron Düsberg schneidet ausgezeichnet ab

Mit dem ersten Platz habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagte Aaron Düsberg aus Löhne freudestrahlend bei der Preisverleihung der „Guten Form“, dem Gestaltungswettbewerb der Tischler-Innung Herford. Sie fand in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt in Bünde statt.

„ Der 20-Jährige, der seine Lehre im Atelier für Holzbau Schormann in Löhne absolvierte, vertritt mit seinem prämierten Gesellenstück „Korpusrolle“ aus Spaltholz in Esche und grün lackierter mitteldichter Faserplatte nun den Kreis Herford bei der Landesausscheidung in Dortmund.