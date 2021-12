Ab Dienstagabend wieder freie Fahrt durch Wewer

Die bislang gesperrte Ortsdurchfahrt in Wewer, der Alte Hellweg, soll von diesem Dienstagabend, 21. Dezember, an wieder freigegeben werden. Die Zufahrt zu Im Kirchenfelde vom Alten Hellweg aus bleibe allerdings weiter gesperrt. Das teilte die Stadt Paderborn am Montag mit.

Die Arbeiten am Alten Hellweg seien inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Straßendecke wiederhergestellt werden konnte und die Straße somit pünktlich zu Weihnachten wieder frei gegeben werden könne. Damit gehen die Arbeiten an dieser Stelle auch in die Winterpause. Ab dem 10. Januar soll es hier dann weitergehen. Im Bereich der Gehwege müssten noch Pflasterarbeiten ausgeführt werden und auch an den Kanaldeckeln seien noch Restarbeiten nötig, diese könnten dann aber unter Teilsperrungen des Fahrbahnbereiches ausgeführt werden, eine Vollsperrung sei dann nicht mehr notwendig.

Gleiches gelte für die Markierungsarbeiten auf der Straße, diese könnten ebenfalls erst bei trockenerer und etwas wärmerer Witterung durchgeführt werden und könnten dadurch erst im nächsten Jahr erfolgen. Wenn die Witterung ab Januar entsprechend mitspielt, sollen die Arbeiten am Alten Hellweg im März 2022 endgültig abgeschlossen werden.