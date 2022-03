Ab Januar gibt es die Kreiskliniken

Der Krankenhaus-Standort Bünde ist gesichert, das Klinikum Herford hofft auf die berühmten Synergie-Effekte, also Einsparungen, und vor allem die Patienten sollen durch eine noch bessere medizinische Versorgung profitieren: Die Fusion beider Krankenhäuser zum 1. Januar nächsten Jahres ist besiegelt.

Kreiskliniken Herford-Bünde, so wird der Verbund heißen. Beide Häuser werden aber weiterhin unter ihrem alten Namen am Markt bleiben.

Alle Gremien (am Freitag auch der Kreistag) haben dem Zusammenschluss in einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) unter dem Namen Kreiskliniken Herford-Bünde zugestimmt. Nach eigenen Angaben wächst der Verbund (jährlich 40.000 stationäre Patienten) mit seinen dann gut 3000 Beschäftigten zum größten Arbeitgeber im Kreis – all das inmitten der größten Herausforderung des Gesundheitswesens seit Kriegsende, der Corona-Pandemie.