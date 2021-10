Ab Montag ist der Schleichweg endlich zu

„Zumindest ist die Maßnahme für kommenden Montag geplant“, erklärt Bündes Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz. Nördlich der Querung über die „Alte Else“ werden Mitarbeiter des Bauhofs die Fahrbahn absperren. Wer dann mit seinem Fahrzeug trotzdem von der L546 in die Borrenkampstraße einbiegt, kann gleich den Rückwärtsgang einlegen.

Wie berichtet, ist die Straße eigentlich seit knapp drei Wochen schon abgebunden. Grund ist eine Entscheidung der Unfallkommission des Kreises Herford. Diese hatte die Ein- und Ausfahrt in Ennigloh als sogenannten Unfallschwerpunkt ausgemacht. Häufig kam es dort zu Crashs mit Verletzten. Nicht selten waren Radler beteiligt. Die Bünder Straßenverkehrsbehörde prüfte daraufhin mehrere Möglichkeiten, die Gefahrenstelle zu entschärfen – mit dem bekannten Ergebnis, das zuletzt ins Kreuzfeuer der Bünder Lokalpolitik geraten war.

Bis zur Abzweigung „Im Borrenkamp“ dürfen Autos und Co. von der Werfer Straße aus noch fahren, danach ist ihnen die Weiterfahrt untersagt. Offiziell ist die Straße aus dieser Richtung eine Sackgasse. Nur landwirtschaftlicher Verkehr darf passieren. Von der Osnabrücker Straße aus ist die Einfahrt ebenfalls untersagt. Auch hier steht ein Verbotsschild.

Doch solange die Brücke noch passierbar ist, interessieren sich Verkehrsteilnehmer scheinbar so gar nicht für die neue Regelung. Auch am Freitag wird die Abkürzung zwischen den Bünder Ortsteilen genutzt. Einheimische nutzen weiterhin den Schleichweg. Auch Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen sind auf der Borrenkampstraße unterwegs, vermutlich werden sie von ihren Navis in die Straße gelotst.

Dass so viele Fahrzeuge von der Osnabrücker Straße noch immer in den Schleichweg einbiegen, könnte aber auch an der neuen Beschilderung liegen. Denn die rotumrandete Tafel, die die Einfahrt von Autos und Motorrädern verbietet, ist relativ schlecht sichtbar – versteckt hinter einem anderen Schild.

„Man muss tatsächlich fast erst in die Straße reinfahren, um zu erkennen, dass das eigentlich verboten ist“, sagt auch Kreispolizeisprecherin Simone Lah-Schnier. Die Behörde habe die Stadt bereits auf dieses Problem aufmerksam gemacht. „Wir prüfen das jetzt“, sagt Rathaussprecherin Greiner-Rietz.

Auch wenn die nördliche Borrenkampbrücke in einigen Tagen gesperrt sein wird, will die Polizei so lange schauen, dass die nun geltenden Verkehrsvorschriften auf der Borrenkampstraße eingehalten werden. Wer trotzdem verbotenerweise von der Osnabrücker Straße aus über den Schleichweg fährt und erwischt wird, könnte mit 20 Euro zur Kasse gebeten werden.