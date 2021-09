ABC bis Abi: Flohmarkt am Haus Werther

„Wir haben es gewagt, einen Markt für Samstag, 18. September, zu planen“, sagt Mario Jensen im Namen des gesamten Organisationsteams.

Die Pandemie verlangt immer noch Anpassungen an die Situation. Entsprechend soll die Verkaufsaktion nicht wie sonst als sortierter Markt stattfinden, sondern mit Ständen der Anbieter und Anbieterinnen draußen im Hof und im Garten des Hauses Werther. Verkauft werden – wie sonst auch – vor allem Kleidung, Spiele, Bücher und vieles mehr für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Öffnungszeit ist von 14 bis 16.30 Uhr. Ein Standplatz kann per E-Mail an anmeldung-abc-abi@famos-werther.de angefragt werden. Die Standgebühr beträgt 20 Euro für eine maximale Breite von drei Metern.