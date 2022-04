Abdelkarim holt sein Gastspiel in der Paderhalle nach

Paderborn

In der Paderhalle heißt es momentan „Paderborn macht Ernst mit lustig“. Beim Kabarettfestival stehen noch mehr als eine Woche lang erstklassige Unterhaltungsabende auf dem Programm. Dazu gibt es frische Informationen. Abdelkarim, der am Freitag, 29. April, sein ursprünglich für 2020 geplantes Gastspiel in Paderborn nachholt, bringt nun sein brandneues Programm „Wir beruhigen uns“ mit.