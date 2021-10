Abenteuer aus der eigenen Kindheit

Ob das Sams, Herr Bello oder der kleine Troll Tojok: Die Figuren, die Paul Maar seinen jungen Lesern geschaffen hat, begeistern Kinder seit vielen Generationen. Bei seiner Lesung am Mittwochabend in Wewer las der Kinderbuchautor aus seinem im vergangenen Jahr erschienen Buch „Wie alles kam“ vor. Diese Autobiografie erzählt aus Maars gesamtem Leben und enthält sowohl lustige als auch rührende Geschichten.

Anlass für seinen Besuch bot das zehnjährige Bestehen der KÖB Wewer. In Kooperation mit der Buchhandlung Nicolibri konnte die Lesung organisiert werden. „Das ist sozusagen das Bonbon für uns“, erklärt Christine Schröder, Leiterin der Bücherei in Wewer. In der KÖB werde beim Bestand der Bücher besonders auf Klassiker der Kinderliteratur Wert gelegt, dabei seien Autoren wie Astrid Lindgren, Otfried Preußler und Paul Maar unabdinglich. Maars Sams sei schließlich laut Nicolibri-Inhaberin Nicole Bettermann eine der berühmtesten Figuren der Kinderliteratur. Trotzdem erzählt Paul Maar an diesem Abend kein weiteres Mal die Geschichte vom Sams und Herrn Taschenbier, sondern die Geschichte hinter all den Geschichten, seine Eigene. Dabei wurde Maar vom befreundeten Musiker Wolfgang Stute unterstützt, der mit eigens komponierten Stücken wie „Im Reinen“ für angenehme Abwechslungen und Überbrückungen in den Lesepausen sorgte.