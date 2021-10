Abenteuer in 14 Kreativ-Werkstätten

Bad Driburg

Das beliebte Kulturforum geht in die 9. Runde. In 14 Kreativ-Werkstätten können Schülerinnen und Schüler ihre Talente erproben. Auf dem Programm stehen Theater, Tanzen, Zaubern, Pantomime, Kochkunst, Jonglieren, Akrobatik, Recycling-Kunst, Songwriting und weitere Kunstsparten. Wer beim Kulturforum vom 12. bis 14. November mitmachen möchte, meldet sich am besten jetzt schnell an.