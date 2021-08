Abenteuerliche Fahrt bis ans Mittelmeer

Es wird eine abenteuerreiche Fahrt, die vor dem fünfköpfigen Borchener Rallyeteam liegt. Ihr Weg soll sie in vier Tagen quer durch die Alpen führen, durch fünf Länder bis an die Cote d’Azur. Nebenbei werden zudem noch Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Dieser Herausforderung stellt sich das Team „Flachköpper Touristix“, bestehend aus Marius Carl, Lennard Thiele, Tim Nagel, Florian Möllenhoff und Marvin Richter. Gemeinsam fahren sie die Tour in einem Siebener BMW und dem Feuerwehrauto, mit dem Florian Möllenhoff und Marius Carl bereits im Oktober vergangenen Jahres an einer Rallye teilnahmen (wir berichteten am 28. September 2020).