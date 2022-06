Abfall sorgt für Kopfzerbrechen

Die Müllentsorgung dürfte in Lichtenau, ebenso wie in den weiteren Kommunen des Kreises Paderborn, in den kommenden Monaten noch für einiges Kopfzerbrechen bei Politikern und Verwaltungsmitarbeitern sorgen.

Verwaltung und Politik in Lichtenau müssen mit neuer Biomüll-Verordnung und steigenden Kosten umgehen

Insbesondere der nicht ordnungsgemäß entsorgte Abfall, der in der Biotonne landet, sorgt für Probleme.

Am morgigen Donnerstag ist sie Thema im Ausschuss für Energie, Umwelt, Wald- und Forstwirtschaft. Der Kreis Paderborn erarbeitet zurzeit ein Abfallwirtschaftskonzept für die Jahre 2023 bis 2027. Ein Problem, das sich darin abzeichnet und auch Lichtenau betrifft: Viele Bürger sind bei der Entsorgung des Biomülls offenbar nicht sorgfältig genug. Die Qualität habe sich stark verschlechtert, es lande vieles in der Biotonne, was dort nicht hineingehöre.

Biomüll: Qualität muss besser werden

Nach einer neuen Bundesverordnung, die im kommenden Jahr in Kraft treten soll, darf der Kunststoffanteil bei Bioabfällen nur noch maximal ein Prozent betragen. Weil das wohl nur schwer zu erreichen sein wird, sehen die Dienstleister Strafzahlungen auf sich zukommen, die sie dann an die Kommunen weitergeben würden.

Mehrkosten durch Kontrollen möglich

Sollte die geplante verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu dem Problem nicht ausreichen, ist auch geplant, Biotonnen stichprobenartig in einzelnen Straßenzügen zu kontrollieren. Werden dabei Materialien entdeckt, die im Biomüll nichts zu suchen haben, sollen die Bürger zunächst verwarnt werden. Im Wiederholungsfall würden die Tonnen nicht abgefahren. Die Mehrkosten dafür würden zunächst bei der Gemeinde auflaufen, die sie sich vom Verursacher zurückholen würde. Für ein solches Vorgehen müssten jedoch kreisweit einheitlich zunächst noch die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden.

Steigende Gebühren für Bürger drohen

Nicht nur, weil durch die mögliche Kontrolle der Bio-Tonnen zusätzliche Personalkosten anfallen, könnten sich die Müllgebühren künftig erhöhen. Ein weiterer Grund dafür, so erläutert es die Lichtenauer Verwaltung in ihrer Vorlage zur Ausschusssitzung, sei eine schon länger bestehende Unterdeckung, die nun berücksichtigt werden müsse.

Hinzu komme die Kostenexplosion im Bereich Energie. Das von der Stadt Lichtenau beauftragte Unternehmen Lobbe habe im Hinblick darauf bereits eine „Störung der Geschäftsgrundlage“ angemeldet: Die stark gestiegenen Preise für Kraftstoff könnten vom Unternehmen nicht vollständig aufgefangen werden. Die Stadt Lichtenau hat daher mit dem Unternehmen vereinbart, dass ab sofort ein Aufschlag gezahlt wird, um die gestiegenen Kraftstoffkosten auszugleichen. Im kommenden Jahr, so erwartet die Lichtenauer Verwaltung, dürften sich die Abfuhrkosten dennoch noch einmal erhöhen, da auch die Kosten für Lohn und Material gestiegen seien. Auch seitens der AV.E erhöhte Deponierungskosten dürften dazu beitragen.

Stadt könnte Ausnahmen kassieren

Die Maßnahmen, um gegenzusteuern, schätzt die Lichtenauer Verwaltung als eher gering ein. Denkbar sei es, die Möglichkeit einer Befreiung von der Biotonne zurückzunehmen. Aktuell seien in Lichtenau etwa 700 Haushalte (das entspricht 20 Prozent) von der Abfuhr der grünen Tonne befreit. Sollten diese Ausnahmen zurückgenommen werden, entstehe allerdings ein immenser Verwaltungsaufwand. Denn dann müsste in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Bürger ihre Grünabfälle ordnungsgemäß auf dem eigenen Grundstück kompostieren.

Skeptisch sieht die Verwaltung auch die Rücknahme der Nachbarschaftstonne, bei der sich aktuell 128 kleine Haushalte eine Tonne teilen.

Auch dass es in Lichtenau zurzeit keine Gebühr für die Abfuhr von Sperrmüll gibt, habe sich eigentlich bewährt, so die Verwaltung. Denn diese Möglichkeit, sperrige Gegenstände schnell und kostengünstig loszuwerden, habe dazu geführt, dass es deutlich weniger wilde Abfallentsorgung in der Landschaft gebe.