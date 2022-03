Abfall und Wertstoffe unterirdisch sammeln

Die CDU-Ratsfraktion setzt sich für mehr Unterflurbehälter auf dem Gebiet der Stadt Paderborn ein. In diesen werden bei oberirdischem Einwurf in einem unterirdischen Behälter Abfälle oder Wertstoffe gesammelt.

Paderborner CDU-Fraktion will mehr Unterflurbehälter

„Es ist schon einige Jahre her, dass wir uns bei einer Exkursion des zuständigen Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr ein eigenes Bild von den Vorteilen von Unterflurbehältern machen konnten“, erinnert sich der Antragsteller der CDU, Dieter Honervogt. Mittlerweile seien diese Systeme auch in Paderborn an mehreren Stellen im Einsatz. „Das muss aber mehr werden. Es geht zum einen um die Verringerung von Immissionen, zum anderen aber auch um ein verbessertes Stadtbild“, meint der Unionspolitiker.

Zuletzt hat sich die CDU-Fraktion (wie berichtet) Verbesserungen bei der provisorischen Gestaltung im Bereich des Bahnübergangs am Rosentor gewünscht.

In Sachen Unterflurbehälter sei neben dem städtebaulichen Aspekt auch der geringe Platzbedarf ein wichtiges Argument für die CDU. „Deshalb wünschen wir uns eine Ausweitung des Systems gerade in städtebaulich sensiblen Bereichen. Unsere Ratsvertreterinnen und Ratsvertreter wurden gerade in Wohngebieten immer wieder auf einen möglichen Ausbau der Unterflurbehälter angesprochen“, unterstreicht der stellvertretende Bürgermeister. Deswegen halten es die Christdemokraten für sinnvoll, wenn sich die Betriebsleitung des ASP unter Berücksichtigung der Finanzierung um eine verstärkte Umsetzung von Unterflurbehältern kümmert.