Abflüsse sitzen zu, Straße bricht auf

„Wasser-Probleme“ nach Regen auf Landesstraßen: Polizei muss am Sonntagabend zweimal ausrücken

Bünde

Verstopfte Straßenabflüsse haben während der teils ergiebigen Regenfälle am vergangenen Sonntagabend die Polizei in Bünde auf Trab gehalten. An einer Stelle musste der Bereich um eine aufgebrochene Fahrbahndecke abgesperrt werden, andernorts betätigten sich die Beamten sogar als „Kanalreiniger“, damit die Wassermassen abfließen konnten.

Von Daniel Salmon