Abgefackelte Hochsitze: 31-Jähriger verurteilt

Bünder erhält Bewährungsstrafe – Motiv bleibt unklar – Feuer-Serie hielt Polizei in Atem

Bünde/Melle

Eine Serie von Brandanschlägen auf Jäger-Hochsitze hat vor knapp vier Jahren die Polizei in drei Landkreisen auf Trab gehalten. 15 Vorfälle wurden aktenkundig. Für drei der Taten hat sich ein Bünder (31) am Freitag vor dem Herforder Schöffengericht verantworten müssen, für zwei Feuerattacken wird er am Ende verurteilt.

Von Daniel Salmon