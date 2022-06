Abgeladener Müll belastet Steuerzahler

Beseitigung von illegalen Abfällen an den Altglascontainern kostet die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 30.000 Euro

Schlimme Zustände herrschen an einigen Altglascontainern. Teilweise werden ganze Wohnungseinrichtungen hinterlassen.

„Jedes Abladen von Abfällen in Form von Sperrmüll, Elektrogeräten oder Kleinmüll ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.“

Linda Wendt weist darauf hin, dass aufgrund der zunehmenden Vermüllung an den Altglascontainern das Ordnungsamt an diesen Brennpunkten künftig verstärkt unterwegs sein wird. Besonders relevant sind folgende Standorte: Altglascontainer am Schützenplatz, Lindenstraße und Fallerslebenstraße. Die Stadt lässt diese akut belasteten Altglascontainerstandorte bereits montags, mittwochs und freitags zur Säuberung anfahren.

Foto: Lisa Wendt

Teilweise werden an den Altglascontainern ganze Wohnungseinrichtungen hinterlassen. Falls eine größere Menge Sperrmüll anfällt, kann dieser online oder vor Ort im Rathaus kostengünstig angemeldet werden. Die Chancen, Verursacher wilden Mülls aufzuspüren und sie für ihr Fehlverhalten zur Kasse zu bitten, gibt es allerdings kaum. „Sollten diese allerdings erwischt werden, kann es für den Täter sehr teuer werden“, sagt Linda Wendt. Besonders ärgerlich sei: Alle Steuerzahler müssen für das Fehlverhalten Einzelner aufkommen. Das kostet die Stadt 30.000 Euro im Jahr. Insgesamt gibt es 25 Altglascontainerstandorte.