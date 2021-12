Abholterminal bietet 24-Stunden-Service

Schloß Holte-Stukenbrock

In Zeiten von Corona sollte es ein Weckruf sein, sagte David Luge (FDP) im Ordnungsausschuss. Die FDP wünscht, dass es auch im Rathaus Schloß Holte-Stukenbrock einen Automaten gibt, an dem an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr kontaktfrei und ohne Termin bestellte Ausweise und Dokumente abgeholt werden können.

Von Monika Schönfeld