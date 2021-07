Abitur in der Tasche

Gemeinsam mit Familien, Freunden und Lehrern wurde diese Leistung in besonderen Zeiten mit besonderer Anerkennung gewürdigt. Nach einer musikalischen Einstimmung durch Jule Pollmann am Klavier begrüßte Schulleiter Michael Urhahne die annähernd 100 Gäste. Er entließ die Schüler aus der längsten fremdbestimmten Zeit in eine neue Freiheit, und ermunterte sie zu einer bewussten Gestaltung dieses neuen Lebensabschnittes. Mit dem „Abitur in Zahlen“ wartete Petra Görtz als Bildungsgangleitung auf. So erfuhren die Gäste, dass die zwischen 18 und 25 Jahre alten Abiturienten zwischen drei und sieben Jahre am Berufskolleg verweilten und dabei trotz elf Prozent Distanzunterricht 42.567 km Schulweg zurücklegten. Aus Fotos, Musik und „internen Informationen“ gestaltete Klassenlehrerin Astrid Deilke einen Film über die Klasse und die gemeinsamen Jahre. Die Klassensprecherinnen Janina Steinbach und Tia Kurt dankten den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen in einer emotionalen Rede. „Wir verlassen das Berufskolleg mit einem lachenden und weinenden Auge und denken gern an unsere Schulzeit zurück“.

Emily Buxton und Daria Keese umrahmten als ehemalige Schülerinnen des Berufskollegs das Programm mit ihrem eindrucksvollen Gesang. Ihren Abschluss fand die Veranstaltung im festlich geschmückten Innenhof. Dort wurde bei netten Gesprächen und einem kleinen Imbiss auf das gemeinsam Erreichte angestoßen.

Die Abiturienten

Folgende Schüler erhielten die Allgemeine Hochschulreife: Luca-Joel Borowski, Fabian Christoph, Medet Cinar, Cemal Coskun, Fabian Eckloff, Valeria Fink, Max Griewel, Tilo Kniffki, Xenia Kopp, Paul Köster, Kurt, Tia, Alina Limani, Eugen Nachtigal, Fynn Reinhard, Alexandra Steffen, Janina Steinbach, Ali Tuna, Felix Winkler und Melissa Witzik.