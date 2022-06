Abo-Modelle für den Maschinenbau

Bei Musik, Filmen oder Computerprogrammen haben sich Abo-Modelle längst bewährt – jetzt aber setzen auch immer mehr Maschinenbauer darauf. Den Trend, die Nutzung einer Maschine oder bestimmter Optionen abzurechnen, will sich ein Bielefelder Start-up zu Nutze machen. Synctive bietet hierzu eine Rundum-Lösung an. Das erst im November gegründete Unternehmen erhält von Investoren nun 1,5 Millionen Euro, um die Geschäftsidee groß zu machen.

Hinter Synctive stehen die drei Gründer Albert Gorlick, Manuel Rüsing (beide 28) und Alexander Wunder (25). Alle drei stammen aus Delbrück, haben in Paderborn studiert und in den vergangenen anderthalb Jahren aus einem Uni-Projekt in der Gründerwerkstatt Garage 33 in Paderborn und in der Bielefelder Start-up-Schmiede Founders Foundation ihre Vision vorangetrieben.