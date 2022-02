Abrechnung mit Corona-Politik

Bielefeld

Weite Teile des stationären Einzelhandels in der Region leiden weiter unter der Corona-Krise und insbesondere den Zugangsbeschränkungen. Deshalb appellierte der Vorsitzende des OWL-Handelsverbands, Johannes Beverungen, beim digitalen Neujahrsempfang am Montagabend an die Politik, „die unsinnige 2G-Regel“ sofort abzuschaffen.



Von Oliver Horst