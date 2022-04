Geheime Kommandosache: Das Horrorhaus von Höxter ist Geschichte

Bagger fährt in aller Frühe vor: Stadt will Wiese einsäen – mit Kommentar

Höxter-Bosseborn

Der Bagger rollt im Saatweg 6 in Bosseborn am Montagmorgen um 5.30 Uhr an. Viereinhalb Stunden später ist das Horrorhaus Geschichte. In einer geheimen Kommandosache lässt die Stadt Höxter das Gebäude, in dem das „Folterpaar von Höxter“, Angelika und Wilfried W., Frauen gequält und misshandelt hat, abreißen.

Von Jürgen Drüke