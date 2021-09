Abriss des Faulturms

Arbeiten laufen in der Nacht zu Samstag

Vlotho

In der Nacht von diesem Freitag auf Samstag, 11. September, wird der alte Faulturm auf dem Klärwerk in Vlotho an der Weserstraße abgerissen. Die Arbeiten werden nachts ausgeführt, um die Betriebsabläufe auf dem Klärwerk nicht zu behindern, teilt die Stadt Vlotho mit.