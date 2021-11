Abriss geplant

Altes Haus am Herforder Deichtorwall soll durch einen Neubau ersetzt werden

Herford

Es ist ein markantes Gebäude am Deichtorwall, in unmittelbarer Nähe des Daniel-Pöppelmann-Hauses. Die Immobilie (Deichtorwall 4) hatte zuletzt der Firma Archimedes gehört, ist jetzt aber an einen privaten Investor verkauft worden, der nicht aus Herford stammt. Dieser plant offenbar, das bestehende Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen.