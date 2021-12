Abrissarbeiten am Hotel Deeke beginnen

Schon bald wird das Hotel Deeke in Preußisch Oldendorf endgültig Geschichte sein. Am Montag haben die ersten Abbrucharbeiten begonnen.

Die Abbrucharbeiten am Hotel Deeke haben am Montag bei den niedrigen Anbauten (Saal und Kegelbahn) begonnen.

Ein 25-Tonnen-Bagger begann zunächst am Vormittag an den niedrigeren Anbauten hinter dem alten Fachwerkhaus, wo der Festsaal und die Kegelbahn waren. Das Gebäude soll systematisch abgetragen werden, wie die Edeka Minden-Hannover mitteilt. Das Unternehmen hat das Grundstück erworben und will in der Innenstadt einen Vollsortimenter mit 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche errichten (wir berichteten mehrfach). Die einzelnen Materialien wie Holz, Metall, Bauschutt würden mithilfe eines Sortiergreifers am Bagger fachgerecht getrennt und dann in einem 40 Kubikmeter-Container entsorgt.