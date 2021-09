Abrissarbeiten und Sorgen in der Taverne

Neue Entwicklungen bei den Alten Häusern an der Langen Straße in Halle

Bereits in der vergangenen Woche sind in der „zweiten Reihe“ der Alten Häuser an der Langen Straße auf Betreiben der Stadt Abrissarbeiten durchgeführt worden. Im Zuge eines Umlegungsverfahrens am Sandgrabenweg (Wohnquartier zwischen Gartenstraße und Lange Straße) wurden Eigentumsverhältnisse an Grundstücken neu geordnet. Eine neue Bauzeile quasi im Rücken der Gaststätte Taverne beziehungsweise des daneben liegenden Hauses Deckenbrock (Lange Str. 26) ist geplant.