Abrissbagger knabbert sich durchs Hotel

Zuerst knabbert Danny Jakob mit der Schaufel des Abbruchbaggers das ehemalige Hotel in Kirchlengern an. Doch der Stein ist sehr fest. Dann nimmer er sich das angrenzende Wohnhaus vor – für den Pressetermin ist hier der Effekt durchschlagender. Der Bagger nimmt sein Maul einmal richtig voll – und schon klafft ein XXL-Loch im Dach.

Am Donnerstag endete die Geschichte des einstigen Hotels Pöhl/„Zur Linde“, des angrenzenden Euromarktes – in ihm befand sich ganz früher mal ein kommerzielles Kino – und des Wohnhauses. In drei Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.