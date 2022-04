Abschied von der „lebenswerten Stadt Herford“

Den Blick von seiner Wohnung aus auf die Werre wird Andreas Kornacki vermissen. Das Setting habe er immer sehr genossen, schwärmt der 47-Jährige. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, um aus dem Fenster zu blicken. Denn seine Herford-Zeit endet in dieser Woche.

Andreas Kornackis Zeit in Ostwestfalen neigt sich dem Ende zu – neuer Posten am Düsseldorfer Schauspielhaus

Andreas Kornacki an seinem Lieblingsort in Herford. „Wasser macht eine Stadt sehr attraktiv“, sagt er.

Der April ist für den Noch-Geschäftsführer der Kultur gGmbH ein Monat des Pendelns. Zum einen arbeitet er bereits in seiner neuen Position als Kaufmännischer Geschäftsführer des Düsseldorfer Schauspielhauses, zum anderen will er seine Tätigkeit in Herford zu einem persönlichen Abschluss bringen: „Ich habe im Mai 2018 angefangen und ich wollte die vier Jahre unbedingt vollmachen. Sonst wäre es für mich nicht zu Ende gewesen.“