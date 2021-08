Abschied von einem Freund

20. „Poetische Quellen“ in Bad Oeynhausen und Löhne

Bad Oeynhausen/Löhne

Die Idee für die Gestaltung des Samstagabends bei den diesjährigen „Poetischen Quellen“ ist kurzfristig entstanden – und das aus traurigem Anlass: Im Mai dieses Jahres verstarb der iranisch-deutsche Schriftsteller SAID, mit acht Teilnahmen von 2002 bis 2019 wohl einer der „Stammautoren“ des Literaturfestes, in München an einem Herzinfarkt.

Von Andrea Berning