Espelkamp

„Je näher der Abschied kommt, um so mehr merke ich, wie tief verwurzelt ich in Espelkamp bin.“ Der scheidende Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik in Espelkamp zeigte sich sichtlich gerührt von dem „Ständchen“, das ihm kürzlich Bläserkreis, Kantorei und Gospelchor Vokal Fatal schenkten.

Von Andreas Kokemoor