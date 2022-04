Absperrpfosten festgeschweißt

Bad Oeynhausen

Drei festgeschweißte Absperrpfosten im Bereich der Straßen Am Hambkebach Ecke Twellkämpe hat eine Rettungswagenbesatzung am Freitagabend der Polizei gemeldet. Dadurch mussten die Helfer mit einem Patienten in instabilem Gesundheitszustand einen größeren Umweg zum Krankenhaus in Kauf nehmen.