Abstimmen für Generationenpark

Dieses Jahr ist für die Städtebauförderung ein ganz besonderes: Sie feiert 50-jähriges Jubiläum. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die besonderen Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit.

Der Generationenpark in Brakel wir von Jung und Alt mit seinen vielfältigen Angeboten gern in Anspruch genommen.

Auch die Stadt Brakel nimmt am Wettbewerb mit dem Generationenpark Lütkerlinde teil. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen unter www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow

Brakels Bürgermeister Hermann Temme sagt: „Wir bewerben uns mit dem Generationenpark Lütkerlinde, denn er ist nicht nur eine Sport- und Freizeitanlage auf einem ehemaligen Kasernengelände, er ist auch ein Ort der Begegnung. Der Generationenpark macht seinem Namen alle Ehre, denn er wird von Jung und Alt zu jeder Jahreszeit vielseitig und rege genutzt. Dieses tolle Projekt ist mittlerweile bis über die Grenzen Brakels hinaus bekannt.“

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen: „Wenn aus einer Idee eine Zeichnung auf dem Papier wird und aus einer Zeichnung Realität wird und ein neues Stadtgefühl entsteht – dann ist das die Städtebauförderung von Land, Bund und Kommunen. Zum 50. Jubiläum der Städtebauförderung in diesem Jahr haben wir die Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, Bilder von Förderprojekten einzureichen. Ich freue mich, dass so viele mit dabei sind und der Städtebauförderung des Landes ein Gesicht geben. Aber wo steht das schönste Projekt? Für die Bürgerinnen und Bürger heißt es bis zum 26. Juli: Abstimmen und ihren Favoriten wählen.“

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hat eine Stimme. Die zwölf Projekte mit den meisten Stimmen, werden zu einem Fotokalender für das Jahr 2022 gestaltet.

Auf die drei bestplatzierten Kommunen wartet darüber hinaus jeweils ein Preisgeld von 10.000 Euro. Die Preisträger werden im Nachgang der Online-Abstimmung über die Accounts des Ministeriums in den Sozialen Medien bekannt gegeben. Dort wird die Aktion unter dem Hashtag #NRWStädteWOW begleitet.