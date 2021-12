Abstrich statt Currywurst und Pizza

Der Lichtenauer Tierarzt Dr. Stefan Knoop (vorne) und sein Mitstreiter Ingo Thiele-Kupsch (im Buddy rechts) schicken eine der mobilen Teststellen von Montag an auf den Weg in die Lichtenauer Dörfer. Aktuelle Standorte und Zeiten finden sich im Internet. Am Standort Lichtenau hat sich auch Franz Block testen lassen.

Foto: Oliver Schwabe