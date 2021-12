Abwassergebühren steigen

Der Entscheidung im Gemeinderat lag eine detaillierte Gebührenkalkulation der örtlichen Gemeindewerke zugrunde.

Mit deutlichen Veränderungen müssen die Bürger 2022 hauptsächlich bei den Kosten für das Schmutzwasser rechnen. Die Verbrauchsgebühr steigt demzufolge von 2,69 Euro pro Kubikmeter auf dann 3,03 Euro. Die Grundgebühr beträgt unverändert 3,60 Euro je Monat. Der Wasserverbrauchs-Preis steigt ebenfalls – wenn auch nur vergleichsweise leicht – um sechs Cent je Kubikmeter.

Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Die Gebühr für das Niederschlagswasser wird um elf Cent je Quadratmeter reduziert.

Robert Göke, Geschäftsführer der Gemeindewerke Schlangen, hatte die Anhebung der Schmutzwassergebühren zuvor mit „erheblich gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen“ begründet. In den vergangenen Jahren sei es zwar gelungen, die Schmutzwassergebühr stabil zu halten; im Gegenzug musste aber die Gebührenausgleichsrücklage verstärkt in Anspruch genommen werden. Der jetzt notwendige Gebührensprung lasse sich aber nicht mehr auf diese Art und Weise kompensieren, stellte Göke bereits Tage zuvor im Betriebsausschuss klar.

Allein 350.000 Euro investieren die Gemeindewerke jährlich in die aufwendige Sanierung des Schlänger Kanalnetzes. Daran dürfte sich nach Aussage Gökes auch im Jahr 2022 nichts ändern.

Aber auch andernorts gibt es einiges zu tun – zum Beispiel im Bereich der Kläranlage. Dort sind unter anderem Investitionen in die Erweiterung der Steuerungstechnik geplant. Erneuert werden soll ebenso die Steigleitung in einer Tropfkörperanlage. Ihrem Ende entgegen gehen 2022 die Arbeiten an der Kanalisation (Erweiterung) in der Ostlandstraße. Für die folgenden Jahren sind mehrere Regenrückhaltemaßnahmen vorgesehen.

Bei allen Ansätzen – auch das stellte Göke klar – haben die Gemeindewerke die nicht unerheblichen Preissteigerungen der vergangenen Wochen und Monate berücksichtigt. Das betreffe die explosionsartig gestiegenen Energiepreise, genauso wie den Einsatz von Baumaterialien oder Bauleistungen externer Anbieter.

Noch unklar ist, ob und in welchem Umfang die Freibad-Preise 2022 steigen werden. Göke hatte – wie alle zwei Jahre üblich – eine Anhebung der Tages-, Jahres- und Clubkarten von jeweils zehn Prozent vorgeschlagen. Im Betriebsausschuss konnte sich die Politik aber nicht auf diesen Vorschlag verständigen.

Die Beratungen sollen deshalb in der nächsten Sitzung im März fortgesetzt werden. Robert Göke zufolge ist es seit Jahren geübte Praxis, dass die Kosten des Freibades zu 30 Prozent aus den Einnahmen bestritten werden.

Den großen Rest, immerhin 70 Prozent, steuern die Gemeinde und Gemeindewerke bei, zum Beispiel über einen Betriebskostenzuschuss oder die übliche Gewinnausschüttung.