AC/DC-Kulthits: Rödinghausen rockt!

Rödinghausen

Seine neue „Kutte“ dürfte den meisten Besuchern des Open-Air-Konzerts der BigBalls sofort aufgefallen sein. Denn Sänger „Chicken“, der an diesem Abend in seinem Heimatort auf die Bühne treten durfte, hatte selbigem das Kleidungsstück gewidmet. Auf der schwarzen Weste stand hinten groß „Rödinghausen“ – wohl eine Art Liebesbotschaft an „seine“ Gemeinde.

Von Annika Tismer