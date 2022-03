Achim Frohss übernimmt Führung der Kreisjägerschaft

Bei der Mitgliederversammlung der Kreisjägerschaft Höxter ist in der Stadthalle Brakel ein neuer Vorstand gewählt worden. Nach achtjähriger Vorstandsarbeit übergab Britta Freifrau von Weichs ihr Amt als erste Vorsitzende an ihren ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Achim Frohss.

An seine Stelle als zweiter Vorsitzender rückt Florian Becker. Das Amt der Geschäfts- und Schriftführerin wird weiterhin von Ina Hegemann übernommen und auch Jörn Reimers führt sein Amt des Kassierers weiter.

Achim Frohss bedanke sich im Namen der Kreisjägerschaft bei Britta von Weichs für die geleistete Arbeit und ihr Engagement in den vergangenen Jahren.

An diesem Abend wurden einige Kreisjägerschaftsmitglieder für ihre Tätigkeiten ausgezeichnet: Stephan Jakob erhielt die Bronze-Nadel des Landesjagdverbandes (LJV) für seine Tätigkeit als Obmann für den Lernort Natur im Hegering Bad Driburg von 2017 bis 2020 sowie für seine Tätigkeit als stellvertretender Hegeringleiter in Bad Driburg seit 2020. Die LJV-Silber-Nadel erhielt Christoph Kieneke für seine 16-jährige Tätigkeit als Schießobmann im Hegering Beverungen und für seine vierjährige Tätigkeit als Vorsitzender der Sika-Hegegemeinschaft. Mit der Silber-Nadel des Deutschen Jagdverbandes wurde Udo Schlüter ausgezeichnet, der seit 2009 als Obmann für Brauchtum im Hegering Bad Driburg und seit 2010 als Obmann für Brauchtum in der Kreisjägerschaft Höxter tätig ist. Meinolf Winkelheide erhielt ebenfalls die DJV-Silber-Nadel für seine 20-jährige Tätigkeit als Schatzmeister im Hegering Beverungen.

Abschließend erinnerte die Kreisjägerschaft an den Vortrag über die Erntejagd mit Wildmeister Christian Franke am 4. April um 19 Uhr im Bildungshaus Modexen. Anmeldungen werden noch bis zum 30 März unter info@kjs-hx.de entgegen genommen.