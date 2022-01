Acht Demos in Bielefeld

An diesem Freitagabend wird es in Bielefeld erneut zu mehreren Demonstrationen kommen. Die Polizei bereitet sich auf insgesamt acht Aufzüge und Versammlungen vor. Dabei wird es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Mehrere Protest-Aktionen an diesem Freitag - Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Heute Abend kommt es in der Bielefelder Innenstadt gleich zu acht Protest-Aktionen.

Drei sogenannte „Lichterspaziergänge“ sind im Zeitraum von 18 bis 21.30 Uhr von Kritikern der Coronamaßnahmen angemeldet worden. Die Demonstranten wollen an verschiedenen Stellen in der City losmarschieren.

Auf der anderen Seite hat das "Bündnis gegen Rechts" unter dem Motto "Bielefeld nimmt Platz" insgesamt fünf Standkundgebungen im Zeitraum von 17.30 bis 21 Uhr angemeldet. Diese finden auf dem Kesselbrink, am Alten Rathaus, dem Siegfriedplatz, der Teutoburger Straße sowie der Obernstraße (Einmündung Waldhof) statt.

Die Polizei Bielefeld hat angekündigt, mit starken Kräften im Einsatz zu sein. Zudem seien Beeinträchtigungen durch die angemeldeten Versammlungen für Anwohner und Anliegerverkehr in der Zeit zwischen 17 bis 22 Uhr zu erwarten.

Beeinträchtigungen im Bus- und Stadtbahnverkehr

Darüber hinaus wird es in der Zeit von etwa 17.30 bis 21 Uhr auch zu Beeinträchtigungen im Bus- und Stadtbahnverkehr kommen, teilt Mobiel mit. Während der Straßen-Sperrungen fährt die Linie 1 nur zwischen Schildesche und Hauptbahnhof sowie Senne und Obernstraße. Die Linie 2 verkehrt im genannten Zeitraum nur zwischen Altenhagen und Rathaus. Zwischen Jahnplatz und Sieker könnten aufgrund der Sperrungen keine Fahrten angeboten werden.

Die Linie 3 ist nur auf der Strecke Babenhausen und Jahnplatz unterwegs und fährt nicht zwischen Jahnplatz und Dürkopp Tor 6. Die Linie 4 steht Fahrgästen auf der Strecke von Lohmannshof bis Hauptbahnhof sowie von Stieghorst bis Sieker Mitte zur Verfügung.

Die Bus-Linien 21, 29 und 369 aus und in Richtung Heepen starten und enden an der Haltestelle Carl-Severing-Schulen, die Linien 23, 24, 25/26 an der Haltestelle Seidenstickerhalle. Die Linie 21 fährt aus Werther kommend bis zur Haltestelle Studentenwohnheim, dann über die Voltmannstraße zur Uni. Die Linie 24 verkehrt von Dornberg aus nur bis zur Haltestelle Johannisfriedhof und wird dann bis zur Haltestelle Bethel verlängert. Dort wendet die 24 und fährt zurück nach Dornberg.

Die Busse der Linien 25/26 fahren ab der Haltestelle Drögestraße über die Lauestraße, Albert-Schweitzer-Straße und Jöllenbecker Straße bis Babenhausen Süd. Die Linie 27 aus Richtung Baumheide fährt zur StadtbahnHaltestelle Sudbrackstraße, wo ein Umstieg in die Stadtbahn-Linie 1 Richtung Schildesche möglich ist. Die Busse der Linie 28 aus Ummeln kommend fahren bis zur Haltestelle Friedrich-List-Straße und dann als Ersatz für die Linie 29 über den Haller Weg bis zum Schildhof und anschließend zurück nach Ummeln.

Die Linie 29 fährt während der genannten Sperrungen nicht zwischen Schildhof und Jahnplatz. Die Busse der Linien 87/95 aus Richtung Gütersloh fahren über die Eisenbahnstraße bis zur Artur-Ladebeck-Straße. An der Haltestelle Brackwede Bahnhof ist ein Umstieg in die Stadtbahn-Linie 1 möglich.

Alle Informationen werden auf der Webseite www.moBiel.de/demo veröffentlicht und aktualisiert.