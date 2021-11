Acht-Meter-Spende aus Bielefeld: Baum steht!

Imposante Tanne schmückt den Alten Markt in Werther

Werther

In schwindelerregender Höhe baumelt Henrik Meyer zu Bargholz am Haken des Kranwagen. André Hollmann bewegt den ausgefahrenen Ausleger seines gelben Lkw direkt über den Köpfen von Jörg Freese und Abdulla Majidi, die den Stamm mit der Kettensäge zu Leibe rücken, damit er in die Halterung mitten auf dem Alten Markt passt. Ein abenteuerliches Manöver mit Happy End: Der Baum steht!

Von Sandra Homann