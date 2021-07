Acht Verletzte bei Unfall in Isenstedt

Isenstedt

Acht Personen sind am Donnerstagnachmittag bei dem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto auf der Gehlenbecker Straße in Isenstedt verletzt worden. Wegen der großen Zahl der Beteiligten rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Unfallort aus. Zum Glück erlitt jedoch keiner der Insassen lebensgefährliche Verletzungen.

Andreas Kokemoor