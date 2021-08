Achtung, die Schotten kommen!

Highland-Games und Folk for Friends-Festival in Steinheim – Besucherzahl nicht eingeschränkt – Es gilt die 3-G-Regel

Steinheim

„Die Schotten sind in der Stadt“ heißt es am Samstag, 28. August, in Steinheim. Von 10 Uhr an bricht auf dem Gelände am Heideweg wieder das Highland Fieber aus, wenn sich die Clans im schottischen Kilt mit anderen starken Teams um den Titel der Stärksten streiten.

Von Heinz Wilfert