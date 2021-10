ADAC eröffnet neues Trainingsgelände

Auf Parcours in Paderborn sollen vor allem neue Fahrassistenzsysteme getestet und vorgestellt werden

Paderborn

Spiegelglatte Straßen, Aqua­planing, plötzliche Hindernisse: Diese Situationen können im Straßenverkehr tödliche Folgen haben. Hinzu kommen immer neue Assistenzsysteme, die manche Autofahrer überfordern. Dank des neuen Trainingsparcours in Paderborn-Mönkeloh, der am Sonntag nach knapp sechs Monaten Bauzeit eröffnet wurde, kann der ADAC in OWL nun für beide Bereiche Fahrsicherheitstrainings anbieten.

Matthias Band