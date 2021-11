ADAC-Tourismuspreis geht nach Warburg

Riesenerfolg für die Warburger Kabarettistin Sarah Hakenberg und ihren Mann, den Veranstaltungsorganisator Kai Greupner (Agentur „nurguteleute“): Ihre App „Lauschangriff“, die sie für Warburg und Arnsberg entwickelt haben, ist am Mittwoch in Dortmund mit dem ADAC-Tourimuspreis NRW ausgezeichnet worden. Als Sieger erhalten sie nun ein wertvolles Berater-PR-Paket von Experten des ADAC.

Die Preisverleihung war in der Arbeitswelt-Ausstellung „DASA“ in Dortmund. 21 Bewerbungen waren bei diesem Wettbewerb eingegangen, der erstmalig vom ADAC gemeinsam mit dem Landestourismusverband „Tourismus NRW“ ausgeschrieben worden war. Eine Jury hatte schließlich aus zehn Nominierten die Sieger ausgewählt, die in festlichem Rahmen ausgezeichnet wurden.

Beim „Lauschangriff“, handelt es sich um ein Outdoor-Audio-Spiel. Mit Smartphone und Kopfhörer können, wie mehrfach ausführlich berichtet, in Warburg (und mittlerweile auch Arnsberg) Abenteuer erlebt werden – und das vor der historischen Stadtkulisse.

Das interaktive Live-Hörspiel überzeugte die Jury gleich mehrfach: Es mache Gehwege zum Schauplatz von Verfolgungsjagden, Kirchtürme zu Geheimverstecken und Finanzämter zu Zentralen mächtiger Großkonzerne. Die Spieler seien Teil der Geschichte und entdeckten die Stadt auf eine ganz neue Art. Sie lösten knifflige Rätsel, verfolgten gefährliche Verbrecher, flitzten durch enge Gassen und müssten sich dabei auch mal ducken oder verstecken, heißt es in der Laudatio des ADAC.

Die Touren, es gibt sie in Warburg für Kinder und Erwachsene, haben Kabarettistin Sarah Hakenberg und Kai Greupner komplett in Eigenregie konzipiert und technisch umgesetzt. „Als Corona kam, wollten wir etwas anbieten, das auch allein Spaß macht. ‚Lauschangriff‘ ist eine Mischung aus Erholung, Sport und Spaß – ein Abtauchen in eine andere Welt. Und: Bei unserem Audio-Urban-Game kann man nur gewinnen“, berichtet Sarah Hakenberg bei der Preisverleihung.

Zu Beginn, im Juni 2020, mussten Besucher zunächst vor Ort einen roten Kopfhörer mit MP3-Player ausleihen, auf dem die Geschichte als Audiodatei gespeichert war. Vom WESTFALEN-BLATT am Warburger Neustadtmarkt aus ging es im ersten Corona-Sommer 2020 dann immer sonntags zum Agentenerlebnis durch die Stadt.

Um die Besucher aber unabhängiger von Ort und Zeit zu machen, wurde auch mit Mitteln des Warburger Förderprogramms „Kulturschatz“ eine App entwickelt, die nun aus den gängigen Stores heruntergeladen und gegen eine Gebühr genutzt werden kann. Start der interaktive Live-Hörspiele ist nach wie vor vorm Eingang des WESTFALEN-BLATTES.

Sichtlich gerührt nahmen Sarah Hakenberg und ihr Mann den Preis entgegen und bedankten sich für die Auszeichnung. „Wow – der erste Platz! Wir können es noch gar nicht richtig glauben“, freut sich Sarah Hakenberg. Und Kai Greupner lobte den großen Werbeeffekt, den der Preis habe. Mittlerweile gebe es Anfragen anderer Städte, die ein ähnliches Hörspiel für ihre Einwohner und Gäste entwickelt haben wollten.