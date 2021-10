Adam und Eva in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Schon lange hegen Künstler der Region den Wunsch, ihre Werke auch in der Heimat auszustellen. Doch die Möglichkeit dazu fehlte – bis jetzt. Denn nun gibt es mit der neu eröffneten „kleinen Galerie“ an der Mindener Straße 30 in Preußisch Oldendorf einen Raum für Bilder, Gemälde und andere Kunst.

Von Julian Gülker