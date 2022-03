„Adiamo“ lässt die Gäste wieder tanzen

Dance Club in Bad Oeynhausen eröffnet nach Corona-Zwangspause wieder – Gesellschafter will Mietvertrag langfristig verlängern

Bad Oeynhausen

Beim Pressetermin am Montag im Kaiserpalais liegt Aufbruchstimmung in der Luft. Als Christian Grote und sein Sohn David im Hinblick auf den Adiamo Dance Club verkünden: „Wir machen weiter“, haben der geschäftsführende Gesellschafter und der Betriebsleiter nämlich nicht nur die Wiedereröffnung am Freitag, 4. März, im Blick. Christian Grote: „Wir werden unseren Mietvertrag 2023 vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängern.“

Von Malte Samtenschnieder