Adressen für Wolle und Schmuck

Im Bereich Rosen-/Westernstraße tut sich was: Donnerstag eröffnet dort das neue Juweliergeschäft Orovivo. Und am Donnerstag, 28. Oktober, geht es gleich mit der nächsten Neueröffnung weiter: Im Ladenlokal Westernstraße 1, Eingang Rosenstraße, eröffnet im ehemaligen Ecco-Schuhladen die neue Paderborner Wolle-Rödel-Filiale.

Paderborner Einzelhandel stellt sich neu auf – Goeken hat sich am Rosentor verabschiedet

Nach 19 Jahren ist die Filiale der Bäckerei Goeken am Eingangstor zur Rosenstraße geschlossen worden.

Im August schauten die Passanten in der Westernstraße noch auf eine schnöde Bretterwand, jetzt blitzt und blinkt es im Schaufenster: In der ehemaligen Pimkie-Filiale werden nun auf rund 130 Quadratmetern Schmuck und Uhren in allen Preisklassen angeboten, darunter auch bekannte Marken sowie Eigenkollektionen, verrät Filialleiterin Fiona Domschky. Die Verkaufsfläche erstreckt sich auf zwei Etagen für Gold, Silber, Brillanten und Edelstahl. Im Obergeschoss ist zudem eine Trauring-Lounge untergebracht. Die ersten Kunden werden für Donnerstag, 9.30 Uhr, erwartet.