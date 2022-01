ADU unterstützt Herzensprojekte

Paderborn

Die ADU-Gruppe unterstützt zwei Herzensprojekte an ihrem Stammsitz Paderborn. Der Dienstleistungsverbund mit Unternehmen in den Bereichen Gebäudeservice, Sicherheitsdienste und Personalservice spendete jeweils 5000 Euro an das Frauenhaus Paderborn und die Kinderklinik St. Louise.