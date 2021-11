Schloß Holte-Stukenbrock

Bunte Kerzen aus Pappe, Kugeln, Sterne und kleine Päckchen: Schon am späten Vormittag hängen zahlreiche Gegenstände am Tannenbaum. Bereits am Abend zuvor hatte die Gemeinschaft der „Sennebauern“, ein Zusammenschluss landwirtschaftlicher Betriebe aus Liemke, den Baum pünktlich zum ersten Advent neben der Milchhütte der „Liemker Frische“ aufgestellt.

Von Manuela Fortmeier