Adventsmarkt abgesagt

Der für das Ende der Woche geplante Adventsmarkt in Bad Driburg ist abgesagt – das haben Werbering, die Touristik GmbH und die Stadt gemeinsam beschlossen. Die Touristik GmbH informierte am Montagabend zwar noch nicht per Pressemitteilung, jedoch auf ihrer eigenen Internetseite.

„Es sind besondere Zeiten, denn die Pandemie fordert von Veranstaltern und Gästen viel Flexibilität und immer wieder schwierige Entscheidungen. Viele Menschen wünschen sich ein Stück Normalität des Alltages und akzeptieren hierfür Auflagen wie 2G, Mindestabstand und Maskenpflicht. Entsprechend haben sich in diesem Jahr die Bürger und Gäste auf ein bisschen Adventsstimmung in Bad Driburgs Fußgängerzone gefreut und seitens der Veranstalter wurde bereits ein 2G-Sicherheitskonzept erarbeitet. Dennoch haben die Veranstalter eine Fürsorgepflicht für die Besucher und auch für die Aussteller“, heißt es auf der Internetseite.

In Bad Driburg beteiligten sich zahlreiche Vereine an dem Adventsmarkt, deren Mitglieder sich ehrenamtlich an den Ständen einbringen. Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Inzidenzwerte und nach Abwägen der Pros und Contras hätten die Akteure nun gemeinsam beschlossen, den Adventsmarkt abzusagen. „Wir haben uns schon alle auf ein paar weihnachtliche Tage in Bad Driburg gefreut, die Vorbereitungen laufen seit Wochen und es wäre ein schöner Markt geworden. Aber nach einigen nachvollziehbaren Absagen von Standbetreibern und der Ungewissheit, wie sich die Pandemie insbesondere hier bei uns in der Region entwickeln wird, haben wir uns gemeinsam für die sicherste Variante entschieden und werden den Adventsmarkt absagen“, berichtet Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH: „Gerade als Gesundheitsstandort mit vielen Arbeitnehmern im Gesundheitsbereich möchten auch wir alles dafür tun, dass die vierte Welle schnellstmöglich beendet werden kann.“